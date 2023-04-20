Под контролем ВСУ находится лишь 10% окраин Бахмута

За 24 часа из целого взвода ВСУ остались боеспособными лишь три человека, остальные были либо уничтожены, либо оказались тяжелоранеными. О довольно удручающей ситуации на фронте в районе Бахмута в своём интервью для издания Financial Times рассказал выживший украинский военнослужащий.

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По рассказу одного из немногих оставшихся в живых украинского бойца, из родного взвода только троим солдатам повезло. Остальные попали в разряд погибших или серьёзно раненых. Таков итог лишь суточного пребывания для украинских военнослужащих в Бахмуте (Артёмовске). По сообщению Алексея, согласившегося на интервью, на момент прибытия его воинского подразделения в городскую агломерацию, в строю был 21 человек.

К слову о цифрах и потерях. Согласно данным Financial Times, в Бахмутском квадрате Украина лишилась значительой части опытного воинского и офицерского контингента, а количеству боеприпасов, израсходованных в ходе яростных городских схваток - несть числа. Практически то же самое можно сказать и об уничтоженных танках, БМП, БТР и артиллерии ВСУ. Разумеется, теперь проблема безвозвратно утерянной техники в боях это уже проблема не только самой Украины, но и альянса НАТО вместе с США.





Источник фото: radiosputnik.ria.ru





Кстати, тут взять бы и задуматься организационно-мобилизационному управлению украинского Генштаба о своих не очень то радужных перспективах: ведь эти бы перемолотые подразделения могли бы пригодиться в предполагаемом контрнаступлении. Но по каким-то неизвестным причинам официальный Киев пытается бороться уже лишь за 10% удерживаемого кое-как городского участка и несмотря на увеличивающиеся потери с упорством обречённых, в конвейерном режиме перебрасывает всё новые и новые украинские подразделения в бахмутскую мясорубку.

К слову о грядущем украинском контрнаступлении. На настоящий момент известно из официальных источников, что "под ружьё" поставлено не менее 40 тыс. военнослужащих в так называемую "Гвардию наступления", структурно относящиеся к украинскому МВД.

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Правда этих штурмовых формирований явно недостаточно, так как без тяжёлой техники в необходимом количестве и без достаточного прикрытия с воздуха все эти игры в "контрнаступы" могут быстро закончиться, даже толком не начавшись.