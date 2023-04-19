Снайпером оказался один из жителей Эльзаса "не вытерпевший" спича французского президента

Очень непросто быть французским лидером, даже если ты и победил относительно совсем недавно на президентских выборах в ходе честной борьбы с другими кандидатами. И тут случается "небывалое". Эмманюэль Макрон убедился в одном из своих турне по стране, когда получил от "благодарного" местного жителя натюр-продуктом прямо в лоб. Но тут ничего не попишешь - такая доля настоящей западной "демократии": сегодня ты обожаемый и любимый молодой президент, а немного погодя ты уже превращаешься из объекта всенародной любви в ненавистного капиталиста, который и часы носит в цену спорткара, и законы, мягко так сказать, принимаемые с твоей руки - "антинародные". Чего-чего, а свои гроши на Западе, в частности во Франции считать умеют. Поэтому инициатива Макрона о "чуть-чуть" более позднем выходе на французскую пенсию мало кого обрадовали.

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Источник фото: телеграм канал "Раньше всех. Ну почти"





Так во время посещения Эльзаса на востоке пятой республики один из толпы встречающих горожан решился залепить в "обожаемого" французского лидера куриным яйцом. И не промахнулся. Пока нет информации кто конкретно это сделал и зачем, но наиболее вероятно, что подоплекой события послужила пенсионная реформа, точнее поправки в неё. Не обошлось разумеется и без оскорбительных лозунгов в адрес Макрона, "зачем-то" решившего пойти на второй срок.

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К слову, если у тебя не получается на "внутреннем фронте", то можно попытаться выиграть на внешнем треке. Ну как выиграть, объявить мирную инициативу Китая по урегулирования противостояния между Россией и Украиной самым лучшим вариантом и вписаться в неё. Авось Джо Байден "не заметит". Да и уж больно хочется примерить лавры пускай не Шарля де Голля, но хотя бы Жака Ширака. А тут простите, не только яйцо (причём это уже не первый раз) в лоб вытерпишь, но и неодобрительные разговоры "за морем-окияном": шутка ли, в какие-то веки кто-то из европейских лидеров решил "пойти поперёк" заокеанского дядьки и решить всё "по-своему". Хотя как "решить": всё решают Россия и Китай, а в Европе остаётся лишь соглашаться или нет: настоящей самостоятельной политики в ЕС практически никогда и не было.