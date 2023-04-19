Высокопоставленный российский чиновник, являющийся министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, рассказал журналистам, что блокировка "Википедии" на территории России пока что не планируется.
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В то же время, по словам Максута Шадаева, отечественные программисты развивают российский ресурс, создаваемый как наша альтернатива всемирной Википедии. Правда на уточняющий вопрос журналистов, когда же будет запущена российская версия всемирно известного информационного портала, функционер Минцифры не ответил.
Источник фото: ИИ от Сбера
С прошлого года в российском сегменте интернета появился аналог Википедии под именем "Руниверсалис". Проект работает на wiki-движке, но использует самостоятельную политику в отличие от фонда Wikimedia. Так же в планах запустить полностью офлайн-версию, но сроки завершения данного проекта тоже под вопросом. Всего на Руниверсалис уже находится около 1,9 миллиона различных информационных статей.
Помимо вышеназванной платформы, разрабатывается ещё одна альтернатива под названием "Знания". для которой уже написаны не менее 100 тыс. статей. Правда, как и в случае с Руниверсалисом, запуск с первого квартала 2023 года перенесён на более поздний период.