Евгений Пригожин высказался насчёт сегодняшнего визита Владимира Зеленского в Авдеевку

Административный руководитель "оркестрантов" Евгений Пригожин высказался по поводу посещения президентом Украины Авдеевки. К данному моменту город рядом с Донецком находится под контролем ВСУ, но попасть в населённый пункт со стороны Украины можно лишь только по паре асфальтированных дорог из-за попадания последнего в полуохват со стороны ВС РФ. И с каждым днём полукольцо всё уже и уже.

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Согласно словам украинского лидера, то приезд в Авдеевку был совершён сегодня, когда в черте города получили награды особо отличившиеся украинские солдаты и офицеры из рук президента.





Источник фото: пресс-служба Пригожина





Достоверно неизвестно, но веротяно посещение города-спутника Донецка связано с попыткой "ответа" на соответствующий визит Владимир Путина в Херсонскую область и ЛНР.

После того как российские журналисты спросили Пригожина, что он думает по поводу посещения Авдеевки Зеленским, то руководитель ЧВК "Вагнер" со свойственным только ему одному умением, заявил, что он мог бы приехать с "дружеским визитом" в столицу Украины, по причине того, что господин украинский президент всё никак не доедет до Бахмута. Прошёлся своими колкостями и по украинским бойцам, которых Зеленский "мог бы" отправить в Бахмут, где наградил бы уже и "посмертно".

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Немногим ранее Пригожин предлагал "повторно" посетить Бахмут (Артёмовск) украинского лидера, для эвакуации необстрелянных солдат и бойцов предпенсионного возраста, попавших под мобилизацию и отправленных ставшую именем нарицательным бахмутскую мясорубку.