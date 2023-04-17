Согласно статистическим выкладкам специализированной фирмы Trendfocus, продажи жёстких дисков с уверенным темпом продолжают скатываться вниз. Причём причин для обратного оптимизма нет от слова совсем.
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В первом квартале текущего года флагманы рынка памяти HDD продали на 35% меньше своей основной массы продукции по сравнению с 2022 годом.
Источник фото: нейросеть от сбера
Так в позиции Nearline (решения для облачных сервисов и для домашних файловых машин) в первом квартале нового года поставщикам было отгружено 10,2 миллиона "классических" HDD, тогда за аналогичный период прошлого года конечному потребителю понадобилось 18,8 млн. единиц.
Почему так происходит
В первую очередь "за всё это" нужно сказать значительному росту популярности твердотельных накопителей. Для примера, если пользователю необходим накопитель объемом 1 или 2 ТБ, с большей долей вероятности пользователь решится переплатить за SSD, что в конечной мере окупится более высокой скоростью работы и улучшенной надёжностью при сравнении со своими предшественниками в виде HDD.
Источник фото: trendfocus.com
Во вторую очередь "виноваты" геополитические потрясения, подстегнувшие инфляцию во всём мире. Поэтому спрос упал не только на классические HDD, но и на готовые сборки, ноутбуки и комплектующие.
Пока что лидером в области продаж HDD является Seagate с 15,5 миллионами проданных жёстких дисков, затем следует Western Digital с 12,7 млн, и наконец замыкает тройку Toshiba с 6,7 млн. устройств.