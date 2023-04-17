Слова технического советника касаются прежде всего давнишних моделей Apple, не способных обновиться до актуальной версии IOS

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Расскажем каких моделей яблочных изделий коснется список несовместимости.

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Первым "на выход" станут пользователи моделей iPhone 4, 4s, 5: эти девайсы не смогут использовать такие архиважные функции как App Store, облачные сервисы и участвовать в загрузке и взаимодействии с картами и многим другим. Такими выводами поделился Сергей Кузьменко - руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества.





Именно так видит "айфоны-кирпичи" ИИ. Источник фото: нейросеть от сбера





Второе - ждать "яблочного апокалипсиса" осталось ждать не так уж много: первые проблемы начнутся в следующем месяце, когда стабильная работа сервисов и мобильных приложений станет невозможна. О таком прямо говорит неназванный информатор. Apple же пока отказывается комментировать такие упорно циркулирующие слухи.

Третье - в зону риска попадут и другие модели айфонов, владелец которых по неким своим причинам не возжелавший в своё время устанавливать актуальные версии обновлений. "Прилетит" самое свежее обновление, но повторюсь, "не в случае" iPhone 4, 4s, 5.

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Четвертое - неприятные майские вести обойти не получится даже радикальными способами, такими как перепрошивка устройства, резюмирует эксперт.