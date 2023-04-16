Российских любителей компьютерных игр опросили, какие экранизации для них наиболее желанные как образец для потенциальных киновоплощений.
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Для кого-то станет полной неожиданностью, но появление на голубом экране близняшек и бравого майора Нечаева из Atomic Heart - наиболее приятная мечта для создания фильма по игре. С такой позицией согласились 45% опрошенных геймеров.
Второе место заняла Cyberpunk 2077 - за которую отдали свои голоса 44% игровых фанатов.
На третьем месте разместились любители God of War с 35% проголосовавших.
"Непризовые" места разделили Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto, разделившие соответственно 4-е и 5-е места.
Источник фото: kanobu.ru
В итоговом опросе участвовали не менее 123 тыс. человек - регулярных посетителей Vk play и портала Skillbox, посвящённого онлайн-обучению.
Помимо потенциальных "кандидатов" для будущих экранизаций, геймерам задали вопрос, какие по их мнению киноадаптации оказались самыми удачными.
Самым лучшим фильмом по игре признали Варкрафт, второе место с небольшой разницей заняла Аркейн. А многообещающий "Один из нас" неожиданно оказался на 3-ем месте. Бой насмерть оказался на 4-м месте, а Анчартед занял не очень почётное 5-е место.
Худшим же киновоплощением стала Фар Край Уве Болла, "обогнав" Хитмана и Need for speed: Жажда скорости, занявших второе и третье места.