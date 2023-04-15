Успокоил российскую общественность начальник организационно-мобилизационного "главупра" Генштаба ВС РФ Андрей Бирюков

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Начальник Главного организационно-мобилизационного управления вооружённых сил России полковник Андрей Бирюков, заявил, что так называемых "веерных" рассылок повесток в электронной версии гражданам призывного возраста не будет.

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Старший офицер Генштаба заметил, что целью создания единого электронного реестра воинского учёта стало упрощение отношений россиян с военными комиссариатами.





Источник фото: ura.ru





Сейчас вместо обязательного личного посещения помещения военкомата для внесения изменений или коррекции своих данных, можно будет переслать все обязательные правоустанавливающие документы в режиме онлайн. Кроме того, российские граждане смогут получить информацию через свой личный профиль на портале Госуслуг о постановке на воинский учёт или каких-то изменений сведений в военкоматовских документах.

Даже с вопросами по поводу отсрочек можно будет договориться в онлайн-формате, рассказал Бирюков.

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Ровно день назад, в пятницу 14 апреля глава России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании воинского учёта. Благодаря изменениям в старый закон появляется единый реестр военнообязанных с дублированием обычных бумажных повесток через портал Госуслуг.