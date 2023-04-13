Первые образцы уже прошли успешное испытание во время боестолкновений на передовой в российской спецоперации

На тульской фабрике "Октава" начали производство штурмовых бронежилетов "Оберег". Данное средство индивидуальной защиты способно уберечь бойца от осколков, мин и пуль стрелкового оружия, при этом обеспечивая удовлетворительную мобильность в ходе боя.

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Как сообщили официальные представители "Ростеха", куда в качестве дочерней структуры и входит тульская "Октава", экспериментальная партия бронежилетов уже побывала на передовой и показала хорошие защитные свойства во зоне российской спецоперации на Украине.





Источник фото: aif.ru





На первоначальном этапе есть задача производить до 2000 единиц в квартал с последующим выходом на объемы в 7500 единиц, сообщил источник в госкорпорации.

Нагрудная часть "Оберега" защищена керамической плитой, обеспечивающей защиту по ГОСТ 34286-2017, то же самое касается и защиты спины. Остальные части бронежилета изготовлены из арамидных бронепластин, защищающих в том числе, от осколков и рикошетов.





Источник фото: armo99.ru





Так же из-за своего "штурмового" назначения, в бронежилет включена плечевая защита, зашита области шеи и паха, плюс есть подсумки для снаряжения, куда можно поместить рацию, магазины, гранаты для ВОГ и аптечку.

Важная деталь: в качестве полигонного образца для испытаний, "Оберег" смог выдержать попадание бронебойного винтовочно-пулемётного патрона пулей Б-32. инд. 7-БЗ-3 (ни в коем случае не путать с одноименной бронебойно-зажигательной пулей со стальным сердечником, индекс ГРАУ — 57-БЗ-542, калибра 12,7 × 108 мм) из снайперской винтовки с расстояния несколько десятков метров, что соответствует 5 классу защиты.

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Вес защитной экипировки составляет 9,9 килограмм.