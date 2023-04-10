По итогу стальная пластинка с заветным номером ушла за цену с девятью нулями

Основатель и куратор онлайн-мессенджера Telegram Павел Дуров, мог выкупить автомобильный номер за 34 млн. эмиратских Дирхам (примерно 773 млн. рублей), если бы предложенную им цену не перебили, об интересном событии, устроенном Министерством транспорта ОАЭ, рассказали многие масс-меда и вездесущие тематические каналы в Телеграме.

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Так в чём же особенность такого номера, за который богатые и донельзя анонимные покупатели готовы заплатить десятизначные цифры? Всё кроется в количестве тех самых цифр на автомобильной табличке, состоящей на самом деле из одной цифры - цифры 7. Павел был готов заплатить за такой автомобильный эксклюзив примерно 800 млн. рублей, но его ставку перебил неназванный покупатель, пожелавший остаться анонимным. Не пожелавший раскрывать себя счастливый обладатель заветной 7-ки за право владения запоминающимся автомобильным номером отдал 50 млн. дирхам ОАЭ, что примерно равняется 1,1 млрд. российских рублей.





Источник фото: hi-tech.mail.ru





Стартовая цена за лот началась со "скромных" 15 млн. дирхам (331 млн. рублей). До того как о желании выкупить номер высказался создатель Telegram, цену автомобильного номера успели поднять до 30 млн. дирхам (662 млн рублей).

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Аукцион проводился под эгидой благотворительного мероприятия, когда часть вырученных денег пообещали передать на возведение городской инфраструктуры ОАЭ и внести взнос в фонд 1 Billion Meals, оказывающий помощь голодным и обездоленным лицам в различных странах мира.