Так же польского журналиста испугал наплыв большого числа украинских беженцев в Европу, не желающих жить по новым правилам, предпочитающим вместо работы получать пособия

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Журналист польской Mysl Polska считает, что украинцам нужно обязательно пройти процедуру денацификации. Об этом Конрад Ренкас упомянул в собственной статье.

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Так со слов работника издания, тотальный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и менее известных групп лиц, в открытую сотрудничающих с нацистскими формированиями Германии эпохи Второй Мировой войны, оставил неудаляемые борозды на многих поколениях жителей Украины. Теперь таких граждан необходимо денацифицировать.





Источник фото: lenta.ru





Следовательно, считает Ренкас, большая масса украинцев, перебравшихся в Европу, является той самой экзистенциальной опасностью, угрожающей Старому свету.

Так некоторая часть украинских беженцев состоит из откровенных нацистов, совершавших акты физического насилия над несопротивляющимися протестующими, трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и совершении военных преступлений на территории Донбасса, в чём полностью вина украинских граждан, придерживающихся радикальной идеологии.

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Кроме того, польский журналист "пробежался" по невероятному желанию беженцев получать местные субсидии, но не работать, что приводит ко всеобщей дестабилизации экономики не только Польши, но и всего ЕС.