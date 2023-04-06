Журналист польской Mysl Polska считает, что украинцам нужно обязательно пройти процедуру денацификации. Об этом Конрад Ренкас упомянул в собственной статье.
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Так со слов работника издания, тотальный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и менее известных групп лиц, в открытую сотрудничающих с нацистскими формированиями Германии эпохи Второй Мировой войны, оставил неудаляемые борозды на многих поколениях жителей Украины. Теперь таких граждан необходимо денацифицировать.
Источник фото: lenta.ru
Следовательно, считает Ренкас, большая масса украинцев, перебравшихся в Европу, является той самой экзистенциальной опасностью, угрожающей Старому свету.
Так некоторая часть украинских беженцев состоит из откровенных нацистов, совершавших акты физического насилия над несопротивляющимися протестующими, трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и совершении военных преступлений на территории Донбасса, в чём полностью вина украинских граждан, придерживающихся радикальной идеологии.
Кроме того, польский журналист "пробежался" по невероятному желанию беженцев получать местные субсидии, но не работать, что приводит ко всеобщей дестабилизации экономики не только Польши, но и всего ЕС.