О своём отношении к проблематике ядерного оружия экс-президент поделился с телеканалом RTE

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Бывший 42-й президент США Билл Клинтон поделился своим глубоким сожалением, что в своё время уговорил официальный Киев отказаться от ядерного оружия во время своего президентства в 1994 году. В своём интервью для RTE, бывший американский хозяин Белого дома рассказал, что "ощущает личную ответственность" за этот шаг.

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Дальше в интервью ирландскому телеканалу Клинтон "прошелся" по России, призвав к поддержке восточноевропейской республики Европу и США. Поддержка должна оказываться несмотря ни на что, даже если официальные власти Украины пойдут на мирные шаги.





Источник фото: ria.ru





Уточнение: в своём заявлении Билл Клинтон подразумевал будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года между государственными лидерами США, России, Великобритании и Украины. Согласно дипломатическому документу, восточноевропейская республика (Украина) под контролем подписавших меморандум государств ликвидировала свой ядерный боезапас, а остальные страны, подписавшие документ, гарантировали ей безопасность.

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