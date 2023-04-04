Решение приняло Большое жюри присяжных в Нью-Йорке

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Всё информационное пространство США, да и не только самой Америки пронизано главной новостью дня: по сообщениям главных американских интернет-изданий или других масс-медиа, 45-й президент США, или попросту Дональд Трамп, получил санкционированный арест от суда Манхеттена и теперь дожидается предъявления преступлений. Об этом написало издание CNN.

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На следующем процессуальном шаге у экс-президента снимут отпечатки пальцев и сделают ту самую знаменитую фотографию в анфас и профиль. Но по понятным причинам Трамп скорее всего предстанет без полицейских наручников.





Источник фото: kapital-rus.ru





Единственное, что Трамп смог выдавить из себя после ареста, так это обвинение в сюрреализме происходящего. Кому было адресовано его сообщение в Твиттере, эпатажный политик не прокомментировал.

А тем временем в администрации Белого дома подтвердили информацию, что власти подготовились к возможным массовым беспорядкам после известного события.

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О том, чтобы предъявить обвинения бывшему хозяину Овального кабинета, высказалось своими голосами Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Как сообщалось ранее, Дональду Трампу могут предъявить обвинения по 34 эпизодам мошенничества в бизнесе.