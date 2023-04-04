Детали о невозможности вступить Украине в самое ближайшее время в военный альянс сообщил анонимный высокопоставленный информатор

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К настоящему моменту НАТО не готово принять в свой состав участников восточноевропейскую республику (речь идёт об Украине). В своей публикации поделилось свежими новостями на тему вступления Украины в НАТО американское издание The Financial Times, приводя в качестве аргумента анонимного источника из стана дипломатического корпуса одной из стран-членов Североатлантического альянса.

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Хотя как сообщил информатор, необходимая в таких случаях заявка от официальной украинской власти имеется. Но в НАТО ещё не готовы принять в свой блок Украину. Но Киев по-прежнему не перестаёт ожидать своего принятия.





Источник фото: lenta.ru





И словно подливая масла в огонь, дипломат добавил, что, то самое письмо с заявкой лежит на столе, но государственный документ находится в режиме строгого игнорирования. Добавив что членство не может быть отличным вариантом прямо сейчас. Но участники НАТО могут оказать поддержку таких действий, но лишь в среднесрочной перспективе Киеву стоит рассчитывать на это, сообщил неназванный чиновник.

Как выход из сложившийся ситуации руководство НАТО видит в своём намерении увеличить финансирование украинской армии. С текущих 250 млн евро в год до 500 млн евро в год. Но как видится со стороны, такие суммы - это явно не серьезно.

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