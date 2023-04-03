По словам Дональда Трампа-младшего, Владимир Зеленский обошёл за звание "лучшего актёра" даже Тома Круза

Дональд Трамп-младший не удержался и написал на злобу дня пост в одной из соцсетей. В своём сообщении сын знаменитого политика прошёлся по текущей американской власти, благодаря которой из страны в известном направлении испарилась большая куча денег. Речь шла о такой стране как Украина и её власть, в частности президент республики - Владимир Зеленский.

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Как известно, лучшим актером 2022 года признали Тома Круза, не в последнюю очередь благодаря официальному доходу в 100 млн. долларов. И именно этого известного деятеля Голливуда и украинского президента сравнил Дональд Трамп-младший. И на удивление, "сравнение" прошло не в пользу звезды Голливуда.





Источник фото: yandex.ru





Так по мнению старшего сына 45-го Президента США, Владимир Зеленский на 100% заслужил титул лучшего актера минувшего года, так как благодаря своим блестящим актерским способностям, продемонстрированным на камеру, удалось "стрясти" с Америки и её союзников не менее 18 млрд. долларов.

К слову, толика истины в словах Джона Трампа есть: не в последнюю очередь выступления на многочисленных мероприятиях с историями про "героическую борьбу" Украины с Россией восточноевропейская республика "утонула" как в финансовой помощи, так и в военной.

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Но на текущий момент на Западе стали пресыщаться частыми попаданиями на единственную "главную роль" украинского лидера, которому по результатам стали всё чаще отказывать. Наиболее ярким примером такого недопуска "на сцену" стала церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар-2023", куда так и не пригласили Зеленского.