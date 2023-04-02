Даже при наличии специальных приборов обнаружения комплексов противовоздушной обороны американские истребители F-35 не могут в 100% случаев обнаружить установки ПВО. Именно такой случай произошел с пилотами военной авиации США во время патрулирования воздушного пространства рядом с Калининградской областью и белорусскими границами. Об этом сообщает специализированное издание AirForceTimes.
реклама
Воздушное командование армии США отправило на дежурство истребители пятого поколения F-35 рядом с восточным флангом НАТО по причине идеального шанса для проверки самолётов. Американская "гордость" ВВС США была переброшена на немецкую авиабазу Шпагдалем.
Источник фото: 1zoom.ru
Во время полётов рядом с российской и белорусской госграницами самолёты НАТО попытались "вскрыть" российскую систему ПВО. Лётчики проводившие полёты, заявляли что недавних пор всё прекрасно получалось (находить российские установки ПВО) по причине того, что F-35 - "самая лучшая машина в мире". Но С-300 доставила негативные эмоции, так как оборудование самолёта пятого поколения оказалось "бессильно" увидеть противовоздушный комплекс, хотя по сообщениям разведки НАТО комплексы обнаружены и никуда "не делись".
Как выяснилось позднее, на российских комплексах С-300 была включена "цифровая аппаратура уклонения".