По словам военного лётчика НАТО - "подобного раньше не было"

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Даже при наличии специальных приборов обнаружения комплексов противовоздушной обороны американские истребители F-35 не могут в 100% случаев обнаружить установки ПВО. Именно такой случай произошел с пилотами военной авиации США во время патрулирования воздушного пространства рядом с Калининградской областью и белорусскими границами. Об этом сообщает специализированное издание AirForceTimes.

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Воздушное командование армии США отправило на дежурство истребители пятого поколения F-35 рядом с восточным флангом НАТО по причине идеального шанса для проверки самолётов. Американская "гордость" ВВС США была переброшена на немецкую авиабазу Шпагдалем.





Источник фото: 1zoom.ru





Во время полётов рядом с российской и белорусской госграницами самолёты НАТО попытались "вскрыть" российскую систему ПВО. Лётчики проводившие полёты, заявляли что недавних пор всё прекрасно получалось (находить российские установки ПВО) по причине того, что F-35 - "самая лучшая машина в мире". Но С-300 доставила негативные эмоции, так как оборудование самолёта пятого поколения оказалось "бессильно" увидеть противовоздушный комплекс, хотя по сообщениям разведки НАТО комплексы обнаружены и никуда "не делись".

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Как выяснилось позднее, на российских комплексах С-300 была включена "цифровая аппаратура уклонения".