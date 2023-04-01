В Китае продемонстрировали разведывательный дрон WZ-7 стратегического уровня, предназначенный для выполнения задач военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
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В первый день нового года японское Министерство обороны в утвердительном ключе рассказало, что китайское воздушное средство принадлежности Китая пересекло пролив Мияко и осуществило выполнение задач за дальней грядой островов. В целях наблюдения за китайским беспилотником были подняты в водздух два F-15J японских сил ПВО ВВС. Интересная деталь: до этого происшествия японская армия никогда не реагировала так на такое происшествие.
Источник фото: invoen.ru
По рассказам военных экспертов, WZ-7 в морском исполнении значительно схож с американским "тёзкой" MQ-4C Triton, вариантом БПЛА, выпущенным для морских сил Америки.
По предварительным данным, в крыло китайского дрона могут быть интегрированы специальные антенны ESM, перехватывающие радиолокационные сигналы от боевых кораблей для обнаружения и поиска последних.
Кстати, есть у китайских ВМФ и свой "инструмент" для нейтрализации АУГ США - это противокорабельные баллистические ракеты семейства DF-21, обозванные в китайских сми "Убийцами авианосцев". И вот после обнаружения антеннами ESM, эти корабли можно уже и поразить.