Американское издательство делает вывод, что успех Вооруженных сил РФ не в последнюю очередь возможен благодаря западной электронной промышленности, чипы которой армия России покупает через "третьи руки"

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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Россия, как и до начала своей спецоперации, продолжает закупать электронику, необходимую для военных, "мимоходом" обходя западные санкции. Так объем импорта электроники "двойного назначения" достиг показателей 2020 года. Об этом рассказывает агентство Blioomberg на своих страницах.

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Согласно источникам издания, Россия всё так же продолжает использовать современную электронику для нужд своего ОПК, создаваемую западными компаниями. Правда вместо прямых закупок, продажи России данной техники осуществляется казахстанскими, турецкими и иными посредниками. Кроме того, нарастил ассортимент и объем аналогичных поставок Китай, кратно расширив отгружаемые позиции.









Источник фото: google.com





Так дефицит чипов, который якобы ожидал бы Россию, не возможен из-за помощи Турции, Сербии, ОАЭ, Казахстана и других стран. Просто данные государства нарастили многократно импорт необходимой России электроники.

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Аналитики агентства считают, что резкий всплеск закупок чипов двойного назначения Турцией, Сербией и иными государствами как-то "странно" наложился на начало проведения СВО на Украине. Следовательно, успех ВС РФ напрямую связан с "помощью" западной электронной промышленности, которую используют "втемную".