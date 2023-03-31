Украинские активисты через петицию обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбами выйти из Будапештского меморандума и вернуть ядерный статус государства. Ознакомиться с документом можно на официальном портале украинского президента.
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В петиции указывается, что право на восстановление статуса ядерной державы "де-юре" дала начатая Россией спецоперация на Украине и размещение ТЯО РФ в Белоруссии. Там же "поясняется", что у Украины необязательно должно быть своё ядерное оружие, но она должна получить право им воспользоваться.
Источник фото: today.kg
К настоящему часу у петиции 150 подписей инициативных граждан вместо 25 тыс. требующихся для рассмотрения документа верховным лидером Украины. Как бы это не казалось дико, но подобные "просьбы" стоит рассматривать всерьез по той простой причине, что на условном объединённом Западе могут попросту "забыть" угрозу ядерной войны и попытаться разместить ядерное вооружение на территории Украины для "финализации" истории России как единого государства.