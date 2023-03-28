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Япония решила сохранить долю в "Сахалине-2" для обеспечения энергетической безопасности страны
С таким заявлением выступил японский премьер-министр Фумио Кисида
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   В Японии решили "повременить" с разрывами всех связей с Россией: по крайней мере в нефтегазовой сфере уж точно. Именно так следует понимать слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды по поводу участия в совместных российско-японских энергетических проектах. 

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   Но для соответствия современной западной повестке высокопоставленный чиновник заявил, что японское государство значительно снизило свою зависимость от российской энергетики, уменьшив импорт нефти на 90% и сократив потребление российского же угля на 60%.


Источник фото: sakhalin.info


   А вот сжиженный газ, он же СПГ, является товаром дефицитным, поэтому совместные российско-японские проекты на Сахалине нельзя не то что бы закрывать, но даже замораживать. Так как по словам главы японского кабмина, участие в таких "консорциумах" - это прежде всего вопрос энергетической безопасности страны восходящего солнца.

   Только факты: известный "Сахалин-2" даёт 9% потребляемого Японией СПГ.

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   Тем временем с премьер-министром Фумио Кисидой возник неприятный дипломатический инцидент, когда последний отказался встречаться с экс-послом Китая в Японии Кун Сюанью "из-за несовпадения графиков", что является нарушением межгосударственного "этикета".

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#япония и россия #сахалин-2 #фумио кисида
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