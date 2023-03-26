Точное число наёмников обнаружилось в ходе журналистского расследования The New York Times

В американской прессе разгорается скандал по поводу количества и качества наёмников, отправившихся служить в Иностранный легион ВСУ. В ходе журналистского расследования, выполненного сотрудниками The New York Times, оказалось, что украинские чиновники намного завышали данные о числе личного состава данного воинского формирования. Так по материалам проверки в Легионе сейчас находятся лишь 1,5 тысячи солдат и офицеров.

реклама

Но вызывает интерес, что оказывается не все иностранцы приехали из благородных побуждений. Вовсе нет. Так фигурантами громких происшествий, превратившихся немногим позднее в ошеломительные скандалы, стал экс-рядовой Армии США Джон Макинтайр, "потерявший" место в Легионе за своё поведение. После чего он просто перешёл на сторону российской армии и выступил на общефедеральном канале РФ, открыто признавшись в передаче разведывательной информации "куда следует".





Источник фото: google.com





Ещё "лучше" поступили неназванные лица, предпринявшие попытки доставить в отряд настоящих боевиков из Ирака и Пакистана.

И не следует удивляться, но перебежчик в Россию оказался не один: так на сторону ВС РФ перешёл старший экс-офицер морской пехоты в ранге подполковника из штата Вирджиния, незаконным путём ввёзший на Украину военное имущество, скорее всего секретное. А Украина для этого американца оказалась лишь одним из "перевалочных пунктов", необходимых для попадания в Россию.

Некоторые из военнослужащих Легиона не забывали и про корыстные интересы материального характера, такие как полковник Роулингс, собиравший денежные средства якобы для помощи ВСУ, но деньги так никогда и не увидели в украинской армии. И это, разумеется, вовсе не единичный случай финансового мошенничества, связанный с материальной помощью ВСУ, подвели итог расследования в издании NYT.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде



