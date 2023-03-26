Способностей такого фонаря хватит на освещение дороги на расстоянии в 2 километра

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Тот самый случай, когда пользователь может переносить "прожектор в кармане". Фирма Imalent представила со своих слов - самый мощный и яркий портативный фонарь SR32. Мощность светового потока, выделяемая в экстремальном режиме освещения устройства, составляет невообразимые 120 000 люмен. Такие цифры позволяют карманному гаджету освещать пространство перед собой на 2 километра вперёд.

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Источник фото: flashlightgo.com





Осветительный прибор сделан из невесомого алюминия с собственным весом 2 кг. Фонарик работает в 6 режимах. Самый слабый световой поток создаётся в так называемом лунном режиме с силой 2 люмена; дальше следует "промежуточный" уровень в 4500 люмен, после "высокооборотистый" - с силой 50 000 люмен и финальный режим - это невероятные 120 000 люмен. Есть возможность и "постробоскопить", то есть подавать прерывистые световые сигналы для сигнализации.





Источник фото: flashlightgo.com

Нетрудно предположить, что для питания 32 светодиодов необходимо значительное количество электроэнергии, и такую Imalent получает от ёмкого АКБ с 32 000 мАч на борту.

Разумно, что в комплект такой батареи "по умолчанию" входит быстрая зарядка. Зарядный адаптер Power Delivery позволяет запитать аккумулятор "на полную катушку" за 90 минут. Благо 100 Ваттная зарядка позволяет.

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Цена "светового агрессора" составляет $679,99.