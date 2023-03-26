Уже поступила первая жалоба от фирмы Норвегии, производящей оборонный продукт

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Новость из разряда: хоть стой, хоть падай. Так со слов менеджмента норвежской фирмы Nammo, развлекательное приложение TikTok "не даёт" альянсу НАТО производить снаряды для украинской армии.

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По информации норвежских СМИ, Nammo и была бы рада удовлетворить растущий спрос "снарядного голода" ВСУ, но рядом с заводом фирмы строится дата-центр TikTok. И вот этот концентрированный объект проводов и жестких дисков очень прожорлив до электроэнергии. Да до такой степени, что местное энергетическое учреждение оказалось не способно выделить больше электроэнергии для оборонного завода Nammo, но вот для TikTok не жалко, раздосадованы в оборонной компании.





Источник фото: google.com





Поэтому норвежский ВПК не укладывается в оборонные планы по увеличению объемов различных снарядов, необходимых вооружённым силам Украины.

Местные же энергетики, повторяет руководство фирмы, решили не урезать уровень электроэнергии для других потребителей, чтобы все находились "в равных условиях".

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Так "видео с кошками", по мнению директора Мортена Брандтсега, победило критически важные общественные функции Норвегии.