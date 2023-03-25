Неосвобождённым "квадратом" является городской участок в западной части населённого пункта

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Марьинка, город находящийся вблизи с когда-то миллионным Донецком, практически освобождён, сообщает исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Так незачищенным от украинского воинского контингента остаётся лишь западный так называемый "квадрат", который пока не контролируется российскими войсками в полной мере.

реклама

Со слов руководителя ДНР, когда остатки марьинского гарнизона ВСУ капитулируют или будут нейтрализованы тем или иным способом, то уже со 100% достоверностью можно будет утверждать о финальном штрихе в освобождении города.





Источник фото: tvc.ru





Штурмовые действия внутри городской черты Марьинки продолжаются довольно продолжительное время, но успех группе освободителей даётся непросто. Яростное сопротивление оказывают украинские войска, шаг за шагом оставляющие свои позиции. И вот последним таким оплотом, который должен покориться во время наступательного порыва российских войск, и является тот самый западный квадрат Марьинки.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как сообщается, с жилой застройки города ВСУ очень часто вели обстрелы соседнего Донецка и иных поселений Донбасса.