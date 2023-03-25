Марьинка, город находящийся вблизи с когда-то миллионным Донецком, практически освобождён, сообщает исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Так незачищенным от украинского воинского контингента остаётся лишь западный так называемый "квадрат", который пока не контролируется российскими войсками в полной мере.
реклама
Со слов руководителя ДНР, когда остатки марьинского гарнизона ВСУ капитулируют или будут нейтрализованы тем или иным способом, то уже со 100% достоверностью можно будет утверждать о финальном штрихе в освобождении города.
Источник фото: tvc.ru
Штурмовые действия внутри городской черты Марьинки продолжаются довольно продолжительное время, но успех группе освободителей даётся непросто. Яростное сопротивление оказывают украинские войска, шаг за шагом оставляющие свои позиции. И вот последним таким оплотом, который должен покориться во время наступательного порыва российских войск, и является тот самый западный квадрат Марьинки.
Как сообщается, с жилой застройки города ВСУ очень часто вели обстрелы соседнего Донецка и иных поселений Донбасса.