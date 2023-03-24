О том что западная военная техника будет сожжена "на корню" российской армией в случае гипотетического наступления украинских войск, в своём интервью для YouTube-канала US Tour of Duty рассказал бывший военный разведчик морской пехоты из США - Скотт Риттер.
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По словам ветерана-морпеха, немецкие Леопарды и американские Абрамсы для российских воинов не являются "нерешаемой задачкой", к которой нужен отдельный от всех зарубежных танков особенный подход. "Чудо" западной тяжёлобронированной техники прекрасно поражается с ПТРК, имеющихся на вооружении армии РФ (к такому средству можно отнести российский "Корнет", например).
Источник фото: regnum.ru
Как сообщает разведчик, военнослужащие российской армии "десятилетиями мечтали сразиться с этими махинами, и соответственно готовились".
Сообщил Риттер в своей цитате.
В недавней своей беседе экс-разведчик уведомил, что людские потери украинской армии не соответствуют официальным данным в значительной мере. Так по словам информированных источников отставного военного, в противостоянии с Россией ВСУ могли потерять сотни тысяч солдат и офицеров. В чём не в последнюю очередь виновато США своим нежеланием окончить конфликт и дать разрешение Украине пойти на мирные переговоры с Россией.