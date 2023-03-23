На текущий момент российская армия в наступательной манере продолжает давление на группировку украинских войск под Бахмутом. Такая непростая ситуация для ВСУ зафиксирована в ежедневной вечерней сводке генерального штаба украинской армии, констатируют СМИ.
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Представители генштаба ВСУ утверждают, что наиболее опасная и трудная ситуация для обороняющиеся стороны (то есть украинских формирований) складывается в южной и северных зонах Бахмута. И как отмечено в сводке, "круглосуточное и многочисленное" огневое и штурмовое давление оказывается на украинские гарнизоны в Предтечино и Богдановке.
Источник фото: dnr-pravda.ru
Предтечино расположено напротив автомобильной трассы, идущей от Бахмута (Артёмовска) до Константиновки. Эта логистическая линия крайне важна для остатков украинской группы войск в городе, как одна из немногочисленных зон снабжения, оставшихся под контролем ВСУ.
Богдановка так же расположена невдалеке от трассы на Часов Яр, выполняющая функции по снабжению украинского гарнизона в Бахмуте.
И вот эти две дороги "перекрываются" огнём российской артиллерии, выбивающей технику и живую силу ВСУ в перманентном режиме.