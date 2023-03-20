Предположительно, президент США очень хотел узнать темы переговоров в Кремле между президентом России и председателем КНР

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Источники в администрации Белого дома рассказали, что президент США Джо Байден захотел заказать телефонный разговор с Си Цзиньпином. Причём телефонная беседа между лидерами Китая и США должна была состояться сразу после завершения встречи председателя КНР и президента РФ. На текущий момент известно, что встреча продолжается уже более 5 часов.

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Китайская делегация подчеркивает, что руководитель Китая готов к настоящему диалогу, "но американцам надо попасть в рабочий график председателя КНР". Что в переводе с дипломатического на "обычный человеческий" обозначает только одно: никаких телефонных бесед между Байденом и Си Цзиньпином не планируются по той простой причине, пока лидер КНР совершает официальный визит в РФ.





Джо Байден. Источник фото: iz.ru





И легко можно догадаться, зачем Джо Байдену нужен был этот разговор: американцы в довольно грубой манере, но ни капельки не изменяя своему стилю, попытались узнать у Си Цзиньпина конкретику бесед между ним и Владимиром Путиным, "с прицелом" узнать ход беседы и в последующие два дня визита.

Разумеется, в Белом доме царят отнюдь не жизнерадостные эмоции по поводу того, что в Москву помимо собственно председателя КНР, прилетела представительная китайская делегация, среди которой нашлось место и "подсанкционному" министру обороны КНР - Ли Шанфу. Что даёт лишний повод предположить о вероятных поставках военного назначения в Россию со стороны Китая.

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