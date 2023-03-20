Что бы изменить текущие "правила игры", на Украину надо поставить западную авиацию, заявил бывший пилот истребительной авиации

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Прямо сейчас некоторые страны Европы, одна из которых Польша, стали передавать советское вооружение, в частности авиацию - Украине. Но несмотря на возросшие аппетиты последней, восточноевропейская республика вряд ли получит современные самолёты стран Запада в ближайшее время. И тому есть ряд причин.

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В своей беседе с CNN трёхзвёздный генерал ВВС США в отставке Марк Хертлинг заявил, что украинские бойцы быстро обучаются умениям использовать западную технику, такую как РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin, но самолёты F-16 - совсем другой уровень.





Источник фото: google.com





Большое количество людей думают, что поставка современных образцов истребительной авиации повлияет на обстановку в украино-российском конфликте, но это опасное заблуждение, по причине отсутствующего многолетнего обучения и такого же отсутствующего обеспечения и ремонтных баз для западных самолётов, резюмировал генерал-лейтенант.

Так же в разговор с CNN "вмешался" экс-лётчик уже ВВС Великобритании - Уильям Гиллин, заявивший, что МиГ-29, которые скоро появятся на Украине, помогут последней укрепить противовоздушную защиту, но кардинально ничего не изменят в украинском небе.





F-16. Источник фото: rg.ru





Финализируя свою беседу базовой мыслью о том, что текущий уровень украинских ВВС отстаёт от текущего уровня русских на целое поколение. Поэтому чтобы что-то "поменять" для украинцев, необходимы поставки современных западных самолётов, но это практически нерешаемая задача.

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