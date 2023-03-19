Им оказывают ожесточенное сопротивление ВСУ, открывая огонь из больниц и учебных заведений

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За минувшие сутки штурмовые подразделения вагнеровцев значимо продвинулись в южной зоне Бахмута. "Музыканты" зашли на значительную часть городского района, называемого "квадраты".

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Так объединённая российская группа войск продвигается к центральной части Бахмута, где украинским формированиям всё тяжелей и тяжелей держать оборону ввиду ухудшающихся условий. Но пока они не сдаются, ощетинившись в многочисленных многоэтажных зданиях центральной застройки: от больниц и поликлиник до колледжей и школ. Обстрелы наступающих российских штурмовиков ведутся из гранатомётов, минометов, стрелкового оружия.





Источник фото: ura.ru





Продвижение осложняется сооружением мощного оборонительного рубежа, пересекающего улицы Широкая и Космонавтов, заблокировав продвижение вагнеровцев движение к центру города с юго-западного направления, ставшего самой ожесточённой и яростной зоной боевого противостояния во всём Артёмовске.

По сообщениям военкоров, под Константиновкой ВСУ продолжают концентрацию войск и техники для последующего деблокирования бахмутского гарнизона в течение ближайших дней.

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