Ещё более сложный период, значительно отличный от текущего времени, ожидает промышленность и жителей ФРГ, рассказало немецкое издание Rheinische Pos, ссылаясь на слова управляющего Федеральным сетевым агентством Германии Клауса Мюллера.
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Управляющий немецким регулятором в ходе своего выступления отметил, что эпоха дешёвых носителей энергии безвозвратно ушла: так как последние по крайне демократичным ценам поставлялись из соседней России.
Источник фото: inosmi.ru
Не успевши опомниться немцам, руководитель дополнительно заявил: следующий отопительный сезон, стартующий осенью 2023 года будет "особенным", когда остро будет ощущаться нехватка газа, а зима "не подыграет" как в этот раз, став значительно холодней. Поэтому некоторым домохозяйствам и компаниям нужно быть значительно экономней.
Правда "лучик света" должен все-таки появиться, когда цены предположительно снизятся спустя полгода или год.
Резюмировал же своё выступление Клаус Мюллер крайне "жизнеутверждающим" посланием, что "Мы должны привыкнуть к более высоким ценам", сообщает Rheinische Pos.
Но извините, "это ещё не всё": по словам чиновника, могут наступить ещё более мрачные времена, если построенная Германией СПГ-инфраструктура по тем или иным причинам не оправдает себя.