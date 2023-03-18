В недавнем своём сообщении Трамп рассказал, что его 21 марта могут задержать по уголовному делу

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Эпатажный и не менее богатый бизнесмен с американской пропиской Илон Маск, сделал предположение, что предыдущему президенту США Дональду Трампу удастся выиграть предстоящие президентские выборы 2023 года, если последнего задержат. Свой прогноз касаемо предполагаемых тектонических политических сдвигов в американском истеблишменте владелец Tesla опубликовал в своём Twitter.

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Немногим ранее миллиардер и 45-й президент США Дональд Трамп рассказал, что 21 марта его могут задержать в рамках уголовного дела, возбуждённого прокуратурой Манхэттена. Но как водится, одними заявлениями Трампа дело не ограничилось: своеобразный политик призвал своих сторонников устроить шествия и митинги в свою поддержку.





Источник фото: finam.ru





И как раз вот это высказывание прокомментировал Маск, предрекший, что в случае задержания Трампа, последний будет переизбран с сокрушительными "цифрами".

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Предполагается, что Трампа могут обвинить в "денежном откупе" для порноактрисы Стефани Клиффорд, имеющей в прошлом "творческий псевдоним" Сторми Дэниелс. Как сообщали ранее американские СМИ, в 2016 году во время апогея избирательной компании бывший президент выплатил "вознаграждение" Дэниелс за молчание о связях с собой.