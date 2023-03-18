Изобретатель Паси Кауппинен создал для финских заснеженных просторов специальное транспортное средство с доступной ценой в "экологичном стиле". Дело в том, что корпус самоката сделан из дерева, а сам агрегат приводится в движение электродвигателем мощностью 1000 Вт.
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Если быть предельно точным, из "дерева" сделан сам корпус транспортного средства, части руля и управляемая фронтальная лыжа.
Источник фото: elyly.fi
Электросамокат имеет высоту в 180 сантиметров, 30 см в ширину и 120 см в длину. Вес деревянного "ездуна на электротяге" рассчитан до 100-килограммового пользователя при собственном весе всей конструкции самоката в 55 килограмм.
В движение экологичный зимний транспорт приводится с помощью 1000-ваттного двигателя, вращающего " заднееколесо", выполненное в форме гусеницы, аналогичной снегоходной, благодаря чему eLyly может набирать скорость до 25 км/ч. Емкость встроенного аккумулятора неизвестна, но после полной зарядки он способен продвинуться по снежному насту на расстояние до 30 км. Для обозначения себя, как движущего средства в тёмное время суток, у eLyly есть передняя фара и задний габаритный фонарь, предотвращающий в некоторой мере неожиданные столкновения.
О цене на "деревянный самокат" пока ещё неизвестно.