Белорусские заводы и фабрики начали поставки критически важной электронной компонентной базы в Россию, поделился успехами свой электронной промышленности Александр Лукашенко в ходе своего визита на научно-производственный холдинг "Планар".
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Источник фото: kbtem.by
Подписание межгосударственного договора по разработке и изготовлению фотошаблонов позволит совместному центру двух стран (Белоруссии и России соответственно) снизить зависимость местных потребителей от прихоти импортных поставщиков, кроме того, увеличится доля сотрудничества в опытно-конструкторской сфере между двумя дружественными странами, заявил белорусский лидер.
Источник фото: kbtem.by
Уже известно, что правительство Белоруссии подписало дорожную карту по развитию микроэлектронной и смежной промышленности страны вплоть до начала следующего десятилетия. Так же Лукашенко потребовал от своих чиновников не просто отчитаться формально, но и более точно просчитать, "осилят" ли взятые на себя обязательства местные предприятия по производству микроэлектроники. И конечно не забыть про "будущее" отрасли, когда уже надо думать не о текущем моменте, а о перспективах и взятию планки следующего технологического этапа.
Так же белорусский президент заверил руководство, что для амбициозных целей есть инвесторы, готовые вкладываться.