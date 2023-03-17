Всему виной санкции, подхлестнувшие пласт негативных тенденций в европейской экономике

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Выступая на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников Президент России Владимир Путин в свойственной ему манере, с толикой иронии, высказался насчёт "предсказаний" стран Запада о том, что у России обвалится экономика.

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Путин коснулся темы призывов западных руководителей государств об уходе западных же фирм с российского рынка, после чего экономические специалисты и эксперты "стран развитого капитализма", хором заговорили о скором наступлении эпохи "пустых полок" в РФ. И тут как раз "тему" старая русская поговорка, о которой глава РФ напомнил всем присутствующим: не рой яму другому, а то сам в неё свалишься.





Кадр из сети магазинов в Испании. Источник фото: olegmakarenko.ru





И как верно было подмечено, всё получилось с точностью да наоборот: "на сейчас" официальные власти ряда европейских стран призывают своих граждан "пересесть" с салатов и помидор на репу. И как тут не "подметить", за той самой репой европейцам придётся обратиться к той самой России с "пустыми полками магазинов", примерно сказал Путин.

Немного деталей: по информации портала kp.ru, западные санкции против России самым серьёзным образом подхлестнули повышение цен на продовольствие, и за прошлый год они подскочили на весомые 14,3%.

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