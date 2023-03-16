Недовольство игроков вызвано новым расширением Contagion с дополнительными скинами, анимациями смерти и повышенным уровнем сложности

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Игровая студия Striking Distance выпустила релиз платного DLC Contagion Bundle для The Callisto Protocol. Трейлер обновления игрового хоррора уже доступен на ютьюб-канале студии.

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Благодаря дополнению Contagion, в игре появится новый режим трудности со шкалой инфицирования, сила врагов, как и их ум - увеличатся, а у игрока наоборот: ресурсов станет заметно меньше. И в век "мишуры и маскарадных прикидов" не обошлось без нового костюма для протагониста, а также 14 невиданных ранее тех самых анимаций смерти.









DLC Contagion содержится в люксовом издании игры и распространяется отдельно. Цена "игрового удовольствия" на платформе Steam составляет 385 рублей. Правда то что это действительно "удовольствие", написавшие гневные отзывы с рейтингом одобрения в 22% геймеры в корне не согласны: игрокам не понравилось, что за такие незначительные изменения "обнаглевшая" Striking Distance требует деньги.





Источник фото: ixbt.games





Релиз основной игры вышел 2 декабря на персональных компьютерах, а также игровых консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series. На Metacritic специализированные журналисты портала оценили игру со средней оценкой 68 пунктов из 100, а простые геймеры выдали оценку в 5,5 баллов из 10. Чуть ранее русская студия озвучки Mechanics VoiceOver продемонстрировала видеоряд с русскоязычным переводом. Естественно это было сделано в "неофициальном режиме".

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