Студия с русскими корнями, но "кипрской пропиской" отлично понимает: "скандалы, интриги, расследования" - наше всё. Скандалы были (тот самый чёрный заяц-абориген), даже расследования, проведённые проукраинскими деятелями (игру "создало" российское "КГБ-ФСБ", дабы следить за пользователями). Теперь видимо пришёл черёд интриг. И с этим всё в порядке. Как вам предложение о творческой коллаборации с Илоном Маском?
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Так глава студии Mundfish Роберт Багратуни, взял да предложил Илону Маску дать своё разрешение на добавление в будущий DLC-пакет роботов Tesla. И знаете, мультимиллиардер ответил.
Atomic heart. Источник фото: iz.ru
В твиттере Илон Маск рассказал, что у Atomic Heart хорошие отзывы, что быстренько "дошло" до руководителей Mundfish. Так после косвенного признания успеха со стороны "ах какого человека", глава студии сделал предложение "ребром" - предложив "посотрудничать". Как писалось выше - Роберт попросил добавить роботов Tesla в будущее дополнение.
После чего Маск довольно витиевато ответил, говоря, что роботы Tesla вряд ли выйдут из под контроля человека. И даже если это случится, Optimus легко выключить.
Правда и в таком "тяжёлом случае" это совсем не помеха для "приглашения" Optimus в будущее игровое дополнение, заявили в компании Mundfish.