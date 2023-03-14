За год российской спецоперации на Украине силы ВСУ понесли большой урон в живой силе. Не шокируя читателя пятизначными цифрами, можно резюмировать, что общее количество потерь украинских войск по самым оптимистичным расчётам в 5-6 раз превышает официальные цифры, оглашённые украинским командованием в декабре прошлого года.
реклама
Источник фото: aif.ru
Американская пресса, в частности известная газета The Washington Post, озаботилась что ВСУ продолжает терять обученных по натовским стандартам и на натовских же полигонах военнослужащих, что подразумевает отказ от планируемого контрнаступления или же его громкий провал в случае начала.
Под это подводится "база" в виде падения качества вооруженных сил Украины. Ранее же заявлялось, что качество выучки ВСУ давало большое преимущество под российской армией. Но значительные потери в живой силе сделали так, что опыт и воинская выучка "человеческого материала" со стороны Украины упали, причем значительно.
Источник фото: ura.ru
Washington Post делает вывод, что значительный процент младших офицеров ВСУ, прошедших американское обучение после 2014 года "выбыло из строя" по различным причинам. Теперь пришедшие на их место новобранцы снижают общее качество украинских войск. Что ставят во главу угла невозможность ВСУ проводить масштабное контрнаступление в скором будущем. И только по этому западные страны "тормозили" передачу украинской стороне западной военной техники, включая современные танки.
Буквально пару дней назад советник офиса президента Украины Михаил Подоляк "пообещал", что "украинский контрнаступ" начнётся спустя 60 дней.