Встреча по так называемой зерновой сделке проходит в Женеве

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В понедельник в швейцарской Женеве состоялась встреча делегаций ООН и РФ. Стороны в процессе обсуждения пытаются выбить для себя разнообразные преференции, если зерновая сделка будет продлена, сообщают западное СМИ.

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Российскую делегацию представляет Сергей Вершинин замминистра МИД РФ, а ООН - генсек по торговле и развитию Ребека Гринспан с главой Гуманитарного агентства Мартин Гриффитс.





Источник фото: google.com





Декларируемая цель ООН в пролонгации зерновой сделки - это предотвратить развитие всемирного продовольственного кризиса, который может раскрутиться из-за срывов передачи продовольствия в государства Африки, Ближнего Востока и азиатский регион. С российской стороны, помимо помощи всем вышеобозначенным странам, очень хотят увязать к сделке поставку из России по трубопроводу аммиака в украинские морские порты.

Ликбез "в прошлое": зерновая сделка, подписанная в середине прошлого лета позволила России и Украине получить свои выгоды - Украина без проблем могла вывозить зерно, а Россия передавать продовольствие и не менее важные для мира удобрения. В конце осени прошлого года сделку решили ещё раз продлить, но до конца прошлой субботы.

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Теперь все споры между сторонами "вокруг" сроков продления: Россия хочет сделку пролонгировать на 60 дней, заверяет Сергей Вершинин, Украина же - в два раза больше, то есть на 120 дней.