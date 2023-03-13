Большинство беженцев в страну прибывает с африканского континента, с контролируемых "музыкантами" территорий, сообщает министр обороны Италии

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В Италии, а конкретно в местном Министерстве обороны, обвиняют ЧВК "Вагнер" в экспоненциальном увеличении мигрантов, которые через Средиземное море предпринимают попытки попасть в Европу. Свое мнение выразил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, приводит слова итальянского чиновника агентство Reuters.

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Источник фото: vesti.kz





Согласно утверждению Крозетто, используя своё влияние и авторитет в африканских государствах, "музыканты" способствуют отплытию суден с мигрантами с африканского континента, что безусловно можно назвать выверенной стратегией гибридной войны, рассказывает министр.

По сообщению высокого чина итальянского министерства обороны, подобная "уловка" есть не что иное, как "оружие" в руках "Вагнера" против европейских стран за поддержку последними Украины.

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Так по статистике различных ведомств официального Рима, с начала 2023 года в итальянскую республику предприняли попытки попасть не менее 20 тысяч мигрантов, что значительно больше чем за позапрошлый период, когда стать "итальянцами" возжелали около 6 тысяч нелегальных "африканских путешественников".