В Италии, а конкретно в местном Министерстве обороны, обвиняют ЧВК "Вагнер" в экспоненциальном увеличении мигрантов, которые через Средиземное море предпринимают попытки попасть в Европу. Свое мнение выразил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, приводит слова итальянского чиновника агентство Reuters.
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Источник фото: vesti.kz
Согласно утверждению Крозетто, используя своё влияние и авторитет в африканских государствах, "музыканты" способствуют отплытию суден с мигрантами с африканского континента, что безусловно можно назвать выверенной стратегией гибридной войны, рассказывает министр.
По сообщению высокого чина итальянского министерства обороны, подобная "уловка" есть не что иное, как "оружие" в руках "Вагнера" против европейских стран за поддержку последними Украины.
Так по статистике различных ведомств официального Рима, с начала 2023 года в итальянскую республику предприняли попытки попасть не менее 20 тысяч мигрантов, что значительно больше чем за позапрошлый период, когда стать "итальянцами" возжелали около 6 тысяч нелегальных "африканских путешественников".