В Швеции сотрудники Стокгольмского института исследования проблем мира, сокращённо SIPRI, опубликовали сетевой документ о продажах оружия на Земле.Так Дания в прошлом году "отгрузила" для Украины 20 противокорабельных ракет семейства Harpoon в усовершенствованной модификации Block 2.
реклама
Немногим ранее 5 штук таких ракет, но в более ранней версии Block 1, Украина получила от Испании. Поставки ракетного вооружения были завершены весной 2022 года. Как сообщается, ВСУ часть из ракет уже использовали во время боёв в западной оконечности Чёрного моря. На настоящий момент точное количество "Гарпунов" в рядах ВСУ неизвестно.
Запуск Harpoon в Филиппинском море. Источник фото: missilethreat.csis.org
Но известно, что дальность пуска AGM-84 Harpoon равняется не менее 120 километрам, что достаточно серьезно для угрозы российским кораблям. Условные страны объединённого Запада так же планировали передать более дальнобойные ракетные системы с дальностью пуска до 180 км, но дальше обсуждений дело не пошло.
Немногим ранее "натовские нормировщики" подсчитали, что украинские ПВО расходуют в день до 200 зенитных ракет, что значительно превышает годовой предел производства таких ракет всей Европой.