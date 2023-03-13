Три разведывательных БПЛА крупных размеров были зафиксированы наземными наблюдателями в районе воинской части ВКС под Новой Москвой, передаёт Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash . Скорее всего, как ясно из "типажа" дронов, неизвестные БЛА вели наблюдение за режимным объектом военных.
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Неподдельный интерес дронов вызвала воинская часть, которая непосредственно отвечает за безопасность неба над Москвой, в том числе от ракет и беспилотных аппаратов. Что удивительно, дроны были на небольшой высоте от земли, примерно на расстоянии 200 метров, "вынырнули" из-за лесополосы, как только достигли периметра военного режимного объекта - снизились, зависли над наблюдаемой местностью на короткий промежуток времени - и тот час же улетели.
Отечественный тяжелый ударный БПЛА "Альтиус-У". Источник фото: youtube.com
Наблюдаемые дроны представляли собой довольно крупные воздушные машины, оснащённые сигнальными маячками. Первыми неизвестные БПЛА обнаружил бдительный часовой КПП, после отрапортовался дежурному. Сотрудники полиции в оперативном порядке прочесали близлежащий лесной массив, но следов воздушных правонарушителей, как и их операторов не нашли от слова совсем.
Немногим ранее внимательные полицейские зафиксировали в небе ещё один дрон в районе заправки "Татнефть". Дрон после полёта скрылся в направлении Михайлово-Ярцевского.
Никаких официальных комментариев по существу ситуации пока что нет.