Помогать самолёту выполнять боевые миссии будут беспилотные истребители сопровождения, управляемые военной нейросетью

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Белый дом решил "заполучить" 200 новых истребителей, выполненных по программе доминации самолётов следующего поколения - Next-Generation Air Dominance, сокращенно NGAD. Сообщает информированный источник, поделившийся секретной информацией с американским The War Zone.

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"В довесок" к самолётам предполагаемого шестого поколения, должна быть изготовлена 1000 беспилотных летательных аппаратов под "наименованием" истребителя сопровождения. Беспилотная техника должна быть создана по программе Collaborative Combat Aircraft, сокращенно CCA.





"Рой будущего": в одной упряжке истребитель NGAD и охраняющие его "покой" истребительные дроны проекта CCA. Источник фото: thedrive.com





А в качестве "300 спартанцев", выступят 300 самолётов текущего 5-поколения, и это будут F-35, которые будут включены вместе с вышеназванными прототипами в ВВС США "нового этапа развития". Такими взглядами на будущее военной авиации поделился министр ВВС США Фрэнк Кендалл в ходе круглого стола на мероприятии в Авроре. Надеюсь все поняли, что речь шла не о российском революционном корабле.





Источник фото: samoleting.ru





Ключевой акцент в "войнах будущего" делается на использовании прорывного боевого искусственного интеллекта, способного значительно снизить количество потерь и выполнить без этих самых "необязательных" больших потерь трудные боевые задачи.

И было большим открытием узнать, что уже сейчас у Америки есть истребитель так называемого 6-nextgen поколения, "летающий" в качестве воздушной лаборатории для обкатки некоторых технологий.

Сообщается что первый полноценный полёт уже в виде серийного образца воздушный аппарат должен совершить по планам военных в 2030 году.

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На данный момент все технические возможности и характеристики самолёта из проекта NGAD засекречены и строго охраняются федеральным правительством США.