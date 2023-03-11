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США к 2030 году обещают разработать истребитель 6-поколения и выпустить его в количестве 200 штук
Помогать самолёту выполнять боевые миссии будут беспилотные истребители сопровождения, управляемые военной нейросетью
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   Белый дом решил "заполучить" 200 новых истребителей, выполненных по программе доминации самолётов следующего поколения - Next-Generation Air Dominance, сокращенно NGAD. Сообщает информированный источник, поделившийся секретной информацией с американским The War Zone.

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   "В довесок" к самолётам предполагаемого шестого поколения, должна быть изготовлена 1000 беспилотных летательных аппаратов под "наименованием" истребителя сопровождения. Беспилотная техника должна быть создана по программе Collaborative Combat Aircraft, сокращенно CCA.


  "Рой будущего": в одной упряжке истребитель NGAD и охраняющие его "покой" истребительные дроны проекта CCA. Источник фото: thedrive.com


   А в качестве "300 спартанцев", выступят 300 самолётов текущего 5-поколения, и это будут F-35, которые будут включены вместе с вышеназванными прототипами в ВВС США "нового этапа развития". Такими взглядами на будущее военной авиации поделился министр ВВС США Фрэнк Кендалл в ходе круглого стола на мероприятии в Авроре. Надеюсь все поняли, что речь шла не о российском революционном корабле. 


Источник фото: samoleting.ru


   Ключевой акцент в "войнах будущего" делается на использовании прорывного боевого искусственного интеллекта, способного значительно снизить количество потерь и выполнить без этих самых "необязательных" больших потерь трудные боевые задачи. 

   И было большим открытием узнать, что уже сейчас у Америки есть истребитель так называемого 6-nextgen поколения, "летающий" в качестве воздушной лаборатории для обкатки некоторых технологий. 

   Сообщается что первый полноценный полёт уже в виде серийного образца воздушный аппарат должен совершить по планам военных в 2030 году.

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   На данный момент все технические возможности и характеристики самолёта из проекта NGAD засекречены и строго охраняются федеральным правительством США.

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#f-35 #collaborative combat aircraft #ngad #the war zone
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