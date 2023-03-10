Новости, которые мы "заслужили". Без объяснения причин от слова совсем в Россию из Турции прекратился параллельный импорт. Первыми неприятную "досаду" заметили логистические компании, подвизавшиеся на ниве того самого параллельного импорта. "Султан моего сердца" Рэджеп Эрдоган пока никак не прокомментировал данную новость.
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Дадим слово тем самым логистическим компаниям: так согласно главе фирмы "Оптималог", практически вчера компания стала принимать так называемые уведомления от агентских работников о том, что получившие разрешение букинги вылетов отменены. "Официальная" причина таких действий - "оказывается" транзитные турецкие грузы больше в Россию не отправляются от слова никогда. И плохая новость не приходит одна: теперь "письма счастья" пришли уже и от турецкой таможни, где чёрным по белому было написано, что теперь грузы нетурецкого происхождения будут заблокированы, точнее не будут, а уже заблокированы. Повторное переоформление грузов положительных результатов не принесло.
Байден и Эрдоган. Источник фото: greekcitytimes.com
Почему такое возможно, официальных причин не раскрывается, но проблемы с параллельным импортом начались после того, как высокий вашингтонский гость в виде государственного секретаря Энтони Блинкена, переступил пороги президентского дворца в Анкаре.
Чувствуется, что в скорости турецких помидорах снова "найдутся" неположенные в таких случаях микроорганизмы и вещества. Наблюдаем.