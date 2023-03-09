Плохие русские опять "повысили" европейцам счета за газ и электричество, причём сразу на 300%: со слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен так случилось из-за того, что Россия прошлым летом сократила поставки своего газа в Европу. Помимо этого, в своей речи в канадском парламенте высшая чиновница из Европы обвинила Москву ещё и в шантаже.
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Так за 8 месяцев уходящего года РФ снизила на 80% поставки голубого топлива в Европу, после чего европейские цены за газ "скаканули" до небес, как и платёжки за электричество и газ.
Источник фото: Дзен-канал Викифарм
Российский газ всё же удалось заменить импортным газом от надёжных поставщиков и транзитёров. Почётного звания "надёжный" удостоилась Канада, став ключевым газовым игроком, подчеркнула глава Еврокомиссии.
Газ в Европу пошёл в виде канадского СПГ. Кроме того, небольшую медаль можно вручить и самим европейцам, сумевшим сократить собственное потребление энергии на 20%.
И тут справедливо было бы задаться вопросом, как же несмотря на санкции, по итогам ушедшего года товарооборот между ЕС и Россией достиг рекордных 8-летних показателей, поднявшись на 2,3% в годовом эквиваленте и составив 258,6 миллиарда евро.