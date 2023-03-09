В Европе виноватой в очередной раз 'назначили" Россию

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Плохие русские опять "повысили" европейцам счета за газ и электричество, причём сразу на 300%: со слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен так случилось из-за того, что Россия прошлым летом сократила поставки своего газа в Европу. Помимо этого, в своей речи в канадском парламенте высшая чиновница из Европы обвинила Москву ещё и в шантаже.

реклама

Так за 8 месяцев уходящего года РФ снизила на 80% поставки голубого топлива в Европу, после чего европейские цены за газ "скаканули" до небес, как и платёжки за электричество и газ.





Источник фото: Дзен-канал Викифарм





Российский газ всё же удалось заменить импортным газом от надёжных поставщиков и транзитёров. Почётного звания "надёжный" удостоилась Канада, став ключевым газовым игроком, подчеркнула глава Еврокомиссии.

Газ в Европу пошёл в виде канадского СПГ. Кроме того, небольшую медаль можно вручить и самим европейцам, сумевшим сократить собственное потребление энергии на 20%.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

И тут справедливо было бы задаться вопросом, как же несмотря на санкции, по итогам ушедшего года товарооборот между ЕС и Россией достиг рекордных 8-летних показателей, поднявшись на 2,3% в годовом эквиваленте и составив 258,6 миллиарда евро.