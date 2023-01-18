У страха глаза велики, поэтому боязливые европейцы не стали перечить настойчивым советам правительств своих стран, что "надо бы прикрутить". И действительно, послушные и педантичные немцы подали своим соседям наглядный пример, как надо бороться "за живучесть". Точнее за всех хорошее против сего плохого.
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Кардинальное решение заключалось в полном отключении отопления на месяц в сравнении с прошлым годом, либо значительное занижение температуры в доме.
Во вторую очередь европейцам нужно сказать спасибо интеллектуальным термометрам, отслеживающим количество потребляемого газа. Установка таких "электронных надсмотрщиков" теперь обязательна в новых домах.
Источник фото: vitamins.in.ua
Не желая отставать от обычных людей, федеральные чиновники Германии снизили температуру в офисных помещениях до 19 градусов. А в университете во Франкфурте-на-Одере работники кутаются в одеяла (а то Путин нападет, ага).
Согласно опросам, в этом году температура в домовладениях в целом на градус ниже чем в прошлом и последующих годах. И так во всей Европе, где установлены "умные термометры".
Но по правде говоря, дело не только в любви следовать властным советам, но и в страхе быть "покусанными" экстремальными ценами коммунальных услуг. И это несмотря на миллиардные стимулирования властей для удержания тарифов от сверхвысоких скачков.