Температура в европейских домохозяйствах уменьшилась на 1 градус в сравнении с предыдущими отопительными сезонами

У страха глаза велики, поэтому боязливые европейцы не стали перечить настойчивым советам правительств своих стран, что "надо бы прикрутить". И действительно, послушные и педантичные немцы подали своим соседям наглядный пример, как надо бороться "за живучесть". Точнее за всех хорошее против сего плохого.

реклама

Кардинальное решение заключалось в полном отключении отопления на месяц в сравнении с прошлым годом, либо значительное занижение температуры в доме.

Во вторую очередь европейцам нужно сказать спасибо интеллектуальным термометрам, отслеживающим количество потребляемого газа. Установка таких "электронных надсмотрщиков" теперь обязательна в новых домах.





Источник фото: vitamins.in.ua





Не желая отставать от обычных людей, федеральные чиновники Германии снизили температуру в офисных помещениях до 19 градусов. А в университете во Франкфурте-на-Одере работники кутаются в одеяла (а то Путин нападет, ага).

Согласно опросам, в этом году температура в домовладениях в целом на градус ниже чем в прошлом и последующих годах. И так во всей Европе, где установлены "умные термометры".

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Но по правде говоря, дело не только в любви следовать властным советам, но и в страхе быть "покусанными" экстремальными ценами коммунальных услуг. И это несмотря на миллиардные стимулирования властей для удержания тарифов от сверхвысоких скачков.