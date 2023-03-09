"Разведка боем" британской журналистки прошла по "фронтам" супермаркетов и рынков провинциальной Перми

Кто бы мог подумать, но "оказывается", россияне совсем не страдают от продуктового дефицита от слова совсем, в этом наглядно убедилась журналистка известной бульварной газеты Daily Mail - Сью Рид. Работница СМИ лично посетила магазины розничной торговли российской Перми. Леди, попутешествовав по России, также с горечью констатировала, в Великобритании всё гораздо иначе - где полки порой зияют ужасающими "провалами".

реклама

Изначально редакционной задачей "путешественницы под прикрытием" было убедиться как работают санкции против России и работают ли они вообще, в частности как санкции сказываются на обычных жителей России.

Но британскую гостью ждало разочарование: в России с ассортиментом продуктов всё в порядке - чего не скажешь о той же Великобритании, где явный дефицит овощей и яиц.





Источник фото: journal.tinkoff.ru





Но как только попадаешь в Россию, мигом вспоминаешь об "оружии" - например энергетическом и удобрениях. Да-да. Журналистка назвала эти виды ресурсов российским оружием, которое отлично работает против западных стран. И да, угадайте кто по мнению британки Рид виноват в плохом ассортименте продуктов в британских супермаркетах. Да. Овощей и яиц не хватает из-за той самой России. Всё дело в ответных ограничительных мерах Москвы, в результате которых, "внезапно", цены на сельскохозяйственные удобрения предательски поползли вверх. Поэтому в Соединённом королевстве так дорого стало выращивать овощи, фрукты и салаты зимой.

Также Сью удивило что у русских не закончилась водка. Тут, извините, без комментариев...





Источник фото: business-class.su





Финализируя своё путешествие в Россию, в частности в Пермь, женщина рассказала, что и в других российских регионах очень много недорогой еды. Ах да, благодаря дешёвой энергии, в частности дешёвому газу, Москва может выращивать свежие овощи в теплицах всю суровую русскую зиму. Да и России совсем не прочь помочь страны-союзники - тот же Иран, который совсем не против отравить в Матушку-Россию своих восточных яств.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

И опять же, как не приплести к русским - водку: обычному россиянину необходимы теплое жилище, кушанья на столе, рюмка водки (в оригинале статьи - стакан) и безопасность снаружи. И, оказывается, у русских этого всего в избытке, сказано в публикации газеты.