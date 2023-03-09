Сделку отследить не удалось, так как оплата поставок прошла наличным расчётом, сообщает источник телеканала в силовом ведомстве

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Телеканал Sky News из Великобритании обвинил властную верхушку Ирана в передаче вооружений российской армии. По данным источника из силовых ведомств островного государства, исламская республика передала России порядка 300 тыс. артиллерийских снарядов, более 100 тыс. пуль для стрелкового вооружения и большое количество реактивных снарядов для РСЗО.

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Британский медиа-ресурс сообщил, что в начале года в портовую инфраструктуру Ирана в Каспийском море вошли два корабля россиян, спустя некоторое время корабли отправились в Россию. Информатор Sky News рассказал, что официальная Москва в качестве оплаты рассчиталась наличными денежными средствами.





Источник фото: news-24.ru





Кстати, доказательством, что сама сделка возможна "в принципе", источник телеканала назвал на якобы тесные связи Тегерана и Москвы. Назвав первый "тыловой базой" России.

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Чуть ранее на Западе фигурировала информация (конечно же без предъявления доказательств), что исламская республика передала России больше сотни разнообразных дронов, атаковавших энергетическую инфраструктуру и военные объекты Украины.