В зоне проведения российской спецоперации на Украине стали муссировать слухи о появлении "на передке" новых частных военных компаний. Известный военкор Котёнок рассказал, что на местах новые боевые формирования, в частности ДНР, только что появились.
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Скорее всего "на подмогу" ЧВК "Вагнеру" идут подразделения ЧВК "Газпромнефть". Такая информация появилась 15 февраля, когда стало известно, что российская сырьевая компания озаботилась созданием своей военной компании. Нефтяной холдинг рассказал о гонораре для будущих бойцов, превышающий в 2 раза таковой у ЧВК "Вагнер".
Источник фото: google.com
Уже появились и конкретные цифры, правда опять же, на уровне слухов: в Донецке сообщают, что начальная ставка для рядового бойца будет составлять 400 тыс. рублей. А с учётом всех возможных "боевых" и надбавок за уничтоженную бронированную технику врага сумма выплат может достигнуть 600 тыс. рублей и более.
Хочется заметить, предложить такие "цифры" для бойцов не способны ни Евгений Пригожин ни Министерство обороны. Правда вливание таких больших средств на успехи объединённой группировки армии России пока сложно предсказать.
Не забыл поиронизировать военкор и на тему снарядного голода, задавшийся вопросом будет ли подобное грозить новоприбывшим ЧВК.