По словам военкора Котёнка зарплата в новоприбывшей ЧВК будет в два раза превышать аналогичные выплаты в "Вагнере"

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В зоне проведения российской спецоперации на Украине стали муссировать слухи о появлении "на передке" новых частных военных компаний. Известный военкор Котёнок рассказал, что на местах новые боевые формирования, в частности ДНР, только что появились.

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Скорее всего "на подмогу" ЧВК "Вагнеру" идут подразделения ЧВК "Газпромнефть". Такая информация появилась 15 февраля, когда стало известно, что российская сырьевая компания озаботилась созданием своей военной компании. Нефтяной холдинг рассказал о гонораре для будущих бойцов, превышающий в 2 раза таковой у ЧВК "Вагнер".





Источник фото: google.com





Уже появились и конкретные цифры, правда опять же, на уровне слухов: в Донецке сообщают, что начальная ставка для рядового бойца будет составлять 400 тыс. рублей. А с учётом всех возможных "боевых" и надбавок за уничтоженную бронированную технику врага сумма выплат может достигнуть 600 тыс. рублей и более.

Хочется заметить, предложить такие "цифры" для бойцов не способны ни Евгений Пригожин ни Министерство обороны. Правда вливание таких больших средств на успехи объединённой группировки армии России пока сложно предсказать.

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Не забыл поиронизировать военкор и на тему снарядного голода, задавшийся вопросом будет ли подобное грозить новоприбывшим ЧВК.