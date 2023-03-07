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Цены на газ в Европе вновь достигли минимума и за сутки рухнули до 455 долларов
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   Вчерашние торги на европейских энергетических рынках завершились тем, что стоимость голубого топлива в странах Европы провалилась до очередного минимума позапрошлого 2021 года. Согласно информации с завершившихся торгов, газовые цены на европейском континенте на 6 марта 2023 года "случились" на отметке 455 долларов за эталонные тысячу "кубов", рухнув за сутки на внушительные чуть менее 10%.

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Источник фото: kp.md


   Спустя короткое время цена газа выросла и к завершению дневных торгов дошла до отметки в 475 долларов за тысячу кубометров. Но по причине того, что на прошлом 7-дневном отрезке цена за газ "пробила" психологическую отметку в 500 долларов за тысячу кубометров, скорее всего шанс что газовые цены продолжат падать - весьма велик.


Цена газа. Источник фото: profinance.ru


   Согласно статистической выкладке, так называемая минимум-стоимость природного газа августа 2021 года была закреплена в "скрижалях газовой истории" 18 августа, но прямо сейчас есть неиллюзорный шанс поставить новую запись в "газовые скрижали", так как цены скачут в диапазоне от 450 долларов до 420 за эталонные "тысячу кубов". 

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   Причины, почему сейчас газ стоит так мало - просты: европейские газовые хранилища заполнены значительно, не в последнюю очередь из-за аномально тёплой зимней погоды. Так "прямо сейчас" в подземных газовых хранилищах остаётся 60% запаса газа, что на 20% больше чем за прошлые отслеживаемые периоды.

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#экономика #экономика германии #цена на газ в европе в марте 2023 года #цены на газ в европе
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Веточка
15:09
Я уже выше написал выше на 1 пост что ты чушь напишешь и вот твой результат. Скажи я телепат?
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Веточка
15:08
капитан очевидность раскрыл секрет полишинеля, ты наверно гений
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dimkahon
15:07
Умею или нет, к чему тебе со мной общаться? Напиши лучше что-нибудь умное повыше. А для особо одаренного дяди, прикидывающегося тетенькой напишу еще раз: я не тебя спрашивал.
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ffe
15:01
На самом деле всё ещё проще - половина европейцев умерли от голода и холода, а европейская промышленность полностью разрушена. Соответственно, спрос резко снизился, а за ним и цены.
Цены на газ в Европе вновь достигли минимума и за сутки рухнули до 455 долларов
Blackengine
15:01
Как можно украсть вк? Вот телефон или ноут понятно, могут в поезде или шкалке стырить. А вк?
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