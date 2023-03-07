И сообщается, что это не предел падения ценовых минимумов

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Вчерашние торги на европейских энергетических рынках завершились тем, что стоимость голубого топлива в странах Европы провалилась до очередного минимума позапрошлого 2021 года. Согласно информации с завершившихся торгов, газовые цены на европейском континенте на 6 марта 2023 года "случились" на отметке 455 долларов за эталонные тысячу "кубов", рухнув за сутки на внушительные чуть менее 10%.

реклама





Источник фото: kp.md





Спустя короткое время цена газа выросла и к завершению дневных торгов дошла до отметки в 475 долларов за тысячу кубометров. Но по причине того, что на прошлом 7-дневном отрезке цена за газ "пробила" психологическую отметку в 500 долларов за тысячу кубометров, скорее всего шанс что газовые цены продолжат падать - весьма велик.





Цена газа. Источник фото: profinance.ru







Согласно статистической выкладке, так называемая минимум-стоимость природного газа августа 2021 года была закреплена в "скрижалях газовой истории" 18 августа, но прямо сейчас есть неиллюзорный шанс поставить новую запись в "газовые скрижали", так как цены скачут в диапазоне от 450 долларов до 420 за эталонные "тысячу кубов".

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Причины, почему сейчас газ стоит так мало - просты: европейские газовые хранилища заполнены значительно, не в последнюю очередь из-за аномально тёплой зимней погоды. Так "прямо сейчас" в подземных газовых хранилищах остаётся 60% запаса газа, что на 20% больше чем за прошлые отслеживаемые периоды.