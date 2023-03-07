Официальный Киев запросил у властей США передать Украине кассетные боеприпасы, цель которых уничтожать бронированную технику армии РФ. Украинские переговорщики даже уточнили какая их конкретно модель боеприпаса интересует - это авиабомба МК-20.
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Одна деталь - эти бомбы украинские военные планируют использовать с помощью носителей-дронов. Правда тут появляется вполне логичный вопрос: если одна авиабомба весит более 200 килограмм, то получается у ВСУ уже есть дроны, способные выдержать такую отнюдь не легкую для БЛА нагрузку.
Кассетные боеприпасы MK-20. Источник фото: ntv.ru
Но информационное агентство Reuters "легко" объясняет этот трюк: Украина хочет самостоятельно провести размонтирование бомб, чтобы извлечь кассетные боеприпасы, которыми уже можно вооружить маленькие беспилотники.
Также Reuters рассказало, что в Белом доме могут не согласиться на такие поставки, так как кассетные бомбы запрещены в более чем 120 странах.
Сообщается, что поставки кассетных бомб по мысли киевской власти, должны были стать приятным "бонусом" к кассетным же 155-мм. боеприпасам, запрос на которые уже "улетел" в Вашингтон.